Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
01.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:02
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü ilçesine bağlı Doğla köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan