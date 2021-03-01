Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

01.03.2021 21:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 22:02
Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü ilçesine bağlı Doğla köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Ayrıca, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Sedat Kapurtu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Cuma Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 22:03:28. #1.15#
title