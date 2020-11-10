Çorlu'da Atatürk Evi açıldı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Çorlu'da Atatürk Evi açıldı

10.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:53
Çorlu'da Atatürk Evi açıldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Evi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle açıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Evi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle açıldı.

Çorlu Belediyesi'nin Hürriyet Mahallesi'nde yaptırdığı Atatürk Evi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen açılışa; Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile davetliler katıldı. 

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Atatürk Evi'nin geçen yıl 10 Kasım'da temelini attıklarını ve 1 yıl içinde tamamlamaları dolayısıyla gururlu olduklarını söyledi. Sarıkurt, "Gururlu olduğumuz kadar hüzünlüyüz de bugün. Her 10 Kasım günü, bir çift mavi göze duyduğumuz özlem ile uyanıyoruz. Saat 9'u 5 geçe kelimeler kifayetsiz kalıyor. Özlemimiz her gün, her saniye içimizde ama 10 Kasım günleri daha derin bir sızı hissediyoruz içimizde. Mustafa Kemal; vatanına ve ulusuna çok yüce duygularla bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, millet sevgisi tutku derecesinde olan, yaşarken ve öldükten sonra da maddi ve manevi tüm varlığını ulusuna adayan bir devlet adamı ve komutandı. Onun en büyük ideali; Türk ulusunun en medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını sürdürmesiydi. Memleketin çağdaş, uygar, yepyeni olması onun için bir hayat davasıydı. Biz de azmimizi ve kararlılığımızı Ulu Önder'imizden aldık" dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi yapıldı ve Atatürk Evi protokol üyeleri tarafından gezildi.

Çorlu'da Atatürk Evi açıldı
Çorlu'da Atatürk Evi açıldı
Çorlu'da Atatürk Evi açıldı
Çorlu'da Atatürk Evi açıldı
Çorlu'da Atatürk Evi açıldı
Çorlu'da Atatürk Evi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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