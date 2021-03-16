Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2)

16.03.2021 20:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:58

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çorabın içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çorabın içine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon-İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.

Otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2)
Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2)
Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2)
Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorabın içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 21:01:43. #1.14#
title