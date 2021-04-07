"Çok yüksek riskli" Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi hakkında işlem yapıldı
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"Çok yüksek riskli" Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi hakkında işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi hakkında işlem yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 14 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 6 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Emniyet tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 83 bin 100 kişinin HES kodunun sorgulandığı belirtilen açıklamada, "İzolasyon kuralını ihlal eden 14 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 751 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerince de 9 bin 796 kişinin HES kodunun sorgulandığı, 617 kişinin ikametlerinde denetlendiği ancak izolasyon kuralı ihlaline rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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