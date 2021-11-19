Çocuklara, çocuklar haklarını anlattı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"sinin imzalanmasının yıldönümü olan 20 Kasım'da Odunpazarı Belediyesi ve Eksi 25 Derneği Hamamyolu'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eksi 25 Derneği, KDK ve UNICEF işbirliği ile düzenlenen, Çocuk Hakları Eğitimciliği Sertifika Programına katılan Odunpazarı Belediyesi Emek Gençlik Merkezi'nden 20 çocuk, Hamamyolu'nda kurulan stantta yaşıtlarına çocuk haklarını anlatarak, konu ile ilgili broşür dağıttı.

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. 20 Kasım'ın anlamını anlatmanın yetişkinlere düşmediğini söyleyen Engin, sözü çocuklara bıraktı.

Çocuk Hakları Eğitimciliği Sertifika Programına katılan çocuklar, böyle bir etkinlikte yer alarak, akranlarına, çocuk haklarını anlatabilmenin çok güzel ve önemli olduğunu belirtti. Çocuk hakları konusunda eğitim almalarını sağlayan ve bu etkinliği düzenleyen tüm kurumlara teşekkür eden çocuklar, "Çocuk her zaman değerlidir"in altını çizdi.

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