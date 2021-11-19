ÇOCUKLAR, 'HAKLARI' İÇİN DÖVİZLİ, DÜDÜKLÜ EYLEM YAPTI - Haberler
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ÇOCUKLAR, 'HAKLARI' İÇİN DÖVİZLİ, DÜDÜKLÜ EYLEM YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ÇOCUKLAR, 'HAKLARI' İÇİN DÖVİZLİ, DÜDÜKLÜ EYLEM YAPTI

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi kreş öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi kreş öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı. Öğrenciler, belediyenin hizmet binasında düdük çalıp, dövizlerle haklarını büyüklere anlattı.

20 Kasım, çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 1989'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 'Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin imzalanmasıyla birlikte 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak ilan edildi. Her 20 Kasım'da çeşitli etkinlikler yapan Muratpaşa Belediyesi kreşleri, bu yıl farklı etkinliğe imza attı.

Hafta boyunca, Muratpaşa Belediyesi'nin Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek, Soğuksu-Bayındır ve Çağlayan mahallelerindeki kreşlerde, öğretmenler çocuklara sahip oldukları hakları anlattı. Daha sonra kreşlerde dövizler hazırlandı, 'Çocuğuz Hakkımız Var' yazılı taçlar yapıldı. 5 kreşten öğrenciler, öğle saatlerinde belediyenin ana hizmet binasında bir araya geldi.

TEK TEK DOLAŞTILAR

Öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın makamından Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne birimleri tek tek dolaştı. Düdüklerini çalarak dikkat çeken çocuklar, taşıdıkları dövizlerle sahip oldukları hakları büyüklere anlattı. Öğrencilerin belediyede son durağı ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı'nın makamı oldu.

ÇOCUKLAR, 'HAKLARI' İÇİN DÖVİZLİ, DÜDÜKLÜ EYLEM YAPTI

ÇOCUKLAR, 'HAKLARI' İÇİN DÖVİZLİ, DÜDÜKLÜ EYLEM YAPTI

ÇOCUKLAR, 'HAKLARI' İÇİN DÖVİZLİ, DÜDÜKLÜ EYLEM YAPTI

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