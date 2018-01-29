Çocuk Gelini Kurtarmak İçin Film Sahnesini Aratmayan Operasyon Düzenlendi

Çocuk gelini kurtarmak için film sahnesini aratmayan operasyon düzenlendi

Mardin'de çocuk gelini düğün gecesi kurtardılar

14 yaşında zorla evlendirilen çocuk geline devlet sahip çıktı

MARDİN - Mardin'de 14 yaşındaki çocuğun evlendirildiği ihbarını alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk gelini kurtarmak için film sahnesini aratmayan operasyon düzenledi. 14 yaşında ailesi tarafından kendisinden 10 yaş büyük M.A.E.İ. ile zorla evlendirilen ve düğünü yapılan D.K. Bakanlık ekipleri ve emniyetin saatler süren operasyonu ile gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de Cumartesi günü 14 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği ihbarını alan Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk şube polisleri 14 yaşında evlendirilen ve düğün salonunda yüzlerce kişinin katılımı ile düğünü yapılan D.K.'yı çocuk gelin olmaktan kurtarmak için seferber oldu.

Dedektif gibi çocuk gelin aradılar

Ellerinde sadece bir telefon numarası olan ve dedektif gibi 14 yaşındaki çocuk gelini arayan ekipler 5 saat süren çalışmanın ardından çocuk gelinin yerini tespit ederek operasyon düğmesine bastı. Ekipler ellerindeki numaradan ve kuaför adresinden yola çıkarak başlattıkları çalışma ile Kızıltepe ilçesindeki tüm düğün salonlarını takip etti. Çocuk gelinin profiline uygun bir düğün salonunda yapılan düğün merasimini inceleyen ekipler olay çıkmaması için saatlerce düğünün bitmesini bekledi.

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hüsnü Bengin Efetürk, bakanlık yetkilileri, Mardin valiliği ve emniyeti ile birlikte kriz masası oluşturarak bir çocuğu gelin olmaktan kurtarmak için saatlerce süren mücadeleyi anlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hüsnü Bengin Efetürk, akşam saat 20.00 sıralarında gelen ihbar üzerine 12 kişilik bir ekiple harekete geçtiklerini belirterek, "Bakanlığımız, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin İl Emniyet Müdürüne konuyu iletmemizin ardından 14 yaşında ailesi tarafından zorla verildiğini tespit ettiğimiz kızımızı kurtarmak için dakikalar ile yarıştık" dedi.

Kuaför teyzesiymiş

Ellerinde sadece telefon numarası olduğunu belirten Efetürk, "Aradığımız numara kuaföre aitti, telefonda böyle bir gelin olmadığını iddia etti. Ama işin peşini bırakmadık ve takibe devam ettik. O kuaför kızın teyzesi çıktı" diye konuştu.

"Düğünde olay çıkmasın diye saatlerce bekledik"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Mardin İl Müdürü Efetürk düğün çok kalabalık olduğun için kızı olmak için düğünün bitmesini beklediklerini söyledi. Efetürk, şunları söyledi: "İhbarı aldıktan sonra nöbetçi müdürümüz, kuruluş müdürümüz, meslek elemanlarımız ile birlikte bu ihbarı değerlendirdik. Sadece elimizde çocuk gelinin gittiği kuaförün numarası vardı. Biz bundan yola çıktık. Bu numarada yanlış ihbar dedi. Biz de Kızıltepe ilçesi olunca Valimiz ve Bakanımızın talimatları gereği tüm düğün salonlarını dolaştık. Şahsın eşkaline uygun bir yer tespit edildi. Çocuk şube ekiplerince düğün kontrol altına alındı. Düğünden kızı almamız çok riskliydi. Düğünün bitmesini bekledik. Düğünden eve doğru giderken yaşı küçük kızı ve damadı aldık. Sabah 06.00'a kadar çalışmalarımız sürdü. Kızımız devlet koruması altına alındı. Kızımızın sağlığı çok iyi. 13 yaşını bitirmiş 14 yaşına girmiş kızımız. Şuan gayet iyi daha da iyi olacak. Devletimiz korumasında".

Konuyla ilgili damat M.A.E.İ. ve aileler polisler tarafından gözaltına alınırken çocuk yaşta zorla evlendirilen 14 yaşındaki D.K. devletin koruması altına alındı. Çocuk gelinin evlendirilmesi ile ilgili aileler ve damat hakkında geniş çaplı soruşturma sürüyor.