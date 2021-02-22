Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. Peki, Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CLEVELAND CAVALIERS - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı Cleveland'da Rocket Mortgage Field House'da oynanacak. Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CLEVELAND CAVALIERS - OKC THUNDER MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 22 Şubat Pazartesi günü oynanacak Cleveland Cavaliers - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.