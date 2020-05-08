Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı

Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı
08.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:50

Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına, bir günlük gelirini bağışlayarak destek verdi.

Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına, bir günlük gelirini bağışlayarak destek verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde tatlı satışı işletmeciliği yapan İhsan Tanış, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir günlük gelirini bağışlayarak destek verdi.

"Bu zorlu süreçte birbirimize yardımcı olmamız gerekir"

Bir günlük cirosunu kampanyaya bağışladıklarını belirten İhsan Tanış, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kampanya başlattı. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına hali vakti yerinde olan her insanın duyarlı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da biz de bu kampanyaya faydamız olsun diye bir günlük ciromuzun tamamını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlıyoruz. Bu kampanyaya tüm Türkiye'nin destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Asıl mesleğinin pastanecilik olduğunu kaydeden Tanış, "2007 yılından bu yana Cizre'de vatandaşlarımıza tatlı sektöründe hizmet veriyoruz. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs hastalığından dolayı vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu hastalığın ortaya çıkması ile birlikte Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Çünkü sonuçta biz insanız, kardeşiz ve Müslümanız. Bu anlamda bu hastalığı atlatmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Devletimiz için milletimiz için halkımız için bu zor günleri atlatmak için maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Yeter ki devletimiz ve milletimiz var olsun. Bu virüs sürecinde milletle dayanışma açısından ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız" diye konuştu.

Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Haber
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haber
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haber
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Ramazan davulcusu 'korona manisi' ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Defne Samyeli
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Loris Karius Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Kadın Mayıs Karar
Şu an buradasınız: Cizreli esnaf 'Biz bize yeteriz' dedi, bir günlük gelirini kampanyaya bağışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 10:12:46. #1.14#
title