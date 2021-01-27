Cizre'de polis ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yaptı
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Cizre'de polis ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yaptı

27.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:48
Cizre'de polis ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet yardımı yaptı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ihtiyaç sahibi 30 aileye kıyafet yardımında bulundu.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ihtiyaç sahibi 30 aileye kıyafet yardımında bulundu.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, Cudi Mahallesinde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 30 aileye kıyafet yardımı ve dezenfektan dağıtımı yaptı.

İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret eden polisler, ailelere hem yardım dağıttı hem de sorunlarını dinleyerek aileleri ilgili kurumlara yönlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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