Citroen mart kampanyası başlattı

Citroen mart ayına özgü başlattığı kampanya ile otomobilseverlere avantajlı sunumda bulunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre şirket, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için mart ayına özel, avantajlı fiyatlarla cazip faiz oranları sunuyor.

Bu çerçevede Citroen konforuna 150 bin TL'ye varan kredi veya yüzde 0 faiz fırsatları gibi çok çeşitli finansman kampanyaları ile sahip olmak mümkün olacak.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 303 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 150 bin TL'ye özel 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 120 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Berlingo'ya 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faiz veya 50 bin TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün olurken, Citroen C3 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 145 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla tüketici ile buluşuyor.

Verilen bilgiye göre, Citroen C3 Aircross SUV'a 67 bin TL için 20 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün olurken, Berlingo Van'da 155 bin 500 TL'ye ve 60 bin TL için 15 ay yüzde 0 faiz fırsatı, Jumper modelinde 100 bin TL için 30 ay yüzde 0,99 faiz veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.

Citroen, mart ayına özel cazip finansman fırsatlarını kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen Yetkili Satıcısı'na bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu