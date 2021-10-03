MARDİN (İHA) - Çini ile telkari birleşti ortaya birbirinden güzel eserler çıktı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Aile Destek Merkezinde 15 kadın usta öğretici çini ve telkari sanatını birleştirdi. Kızıltepe'nin değer haritası çini ile haritaya aktarılırken ortaya birbirinden güzel eserler çıktı.

Kızıltepe Aile Destek Merkezinde 2 yıllık bir kursun ardından 15 kadın çini ustası yetiştirildi. Birbirinden güzel eserlere imza atan kadınlar, 60 karodan oluşan eserlerine Kızıltepe'nin haritasını işledi. Mardin'in kültürel miraslarından biri olan gümüş ve altın telkari çini ile birleştirilerek birbirinden güzel takılar üretildi.

Kızıltepe'de açtıkları Aile Destek Merkezinde verdikleri 2 yıllık eğitim sürecinde 15'e yakın usta öğretici yetiştirdiklerini belirten çini ve sanat tarihi uzmanı Sultan Çeçen, "Usta öğreticilerle yapılan eserler Türkiye'de oldukça ses getirecek çalışmalara yer verildi. Bu çalışmalardan Kızıltepe'nin değerler haritası, robotlar serisi ve Mardin'in yöresel taşa işlenmiş motiflerinin çini sanatına aktarılması ve Türkiye'de hatta dünyada da ilk diyebileceğimiz altın, gümüş ve telkari ile çini sanatını birleştirerek takılar üretildi. Bu takılan üretirken özel tasarımlar yapılmıştır" dedi.

2018 yılından beri Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde çini atölyesi oluşturduklarını aktaran Aile Destek Merkezi Müdürü Aslı Gülden Çiçek ise "Çini uzmanımız Sultan Çeçen ile başladık. 15 kadar kadınımızı bu alanda eğittik. Sonrasında yapmış olduğumuz ortak programlar doğrultusunda kendilerini de usta yaptık. Şükürler olsun şu an kadınlarımız artık usta öğretici olarak göreve başlayacaklar. Yapmış olduğumuz çalışmalar şu an müzede sergilenebilecek kadar değerli. Örneğin Mardin kültürüne ait 3000 yıl kadar bir tarihi olan telkariyi çini ile birleştirdik. Bununla kalmadık dünyada ilk örneği olduğunu düşündüğümüz altın telkari ile çiniyi birleştirdik" diye konuştu.

"Kızıltepe'nin tarihi değerler haritasını oluşturduk"

Kızıltepe değerler haritasını yaptıklarını ve haritanın bölgede ilk olduğunu dile getiren Çiçek, "Kızıltepe'deki tarihi değerlerden birkaç örnek verecek olursak Kızıltepe Ulu Cami, Şahkulubey Kümbeti, Taşköprü ve su değirmeni. Biliyorsunuz ki Mezopotamya tarımıyla meşhur. Şu anda haritamızda mısır, pamuk ve bunun gibi 15 tane de yerimizi yansıttık. Haritayı sadece 60 karodan yaptık. Onun dışında bir çalışmamız daha var. Bunun da şu anda yine Türkiye'de tek olduğunu düşündüğünüz bir çalışma. El-Cezeri çalışması, robotik çalışmaları. Eser icat eden El-Cezeri'nin bütün robotik çalışmalarından 15 tanesini bir araya getirerek onların da ilk defa çini çiniye aktarımını yaptık. Tabi bu çalışmalarımızın tamamını da Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Çam'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"200 taneye yakın eserimiz var"

Korona virüs ile beraber çalışmaların aksadığını ifade eden Çiçek, "Ama biz de buna rağmen son sürat çalıştık. 2 yıllık yapılan bu çalışmalar doğrultusunda, önümüzdeki ay içerisinde yine tarihi bir dokunun olduğu yerde ürünlerimizi sergilemeyi planlıyoruz. Satmayı düşünmüyoruz. Örnekler bizleri temsilen devamlı elimizde kalsın istiyoruz. Ancak bu ürünlerden sipariş vermek isteyen ya da kendi tarihi dokusunda işlenmesini isteyenler olursa bize ve usta üreticilerimize sipariş verebilirler" ifadelerini kullandı.