Çin, Uygur Türkleri'ne ilişkin soykırım iddialarını yalanladı
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BBC

Çin, Uygur Türkleri'ne ilişkin soykırım iddialarını yalanladı

07.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:15
Çin, Uygur Türkleri'ne ilişkin soykırım iddialarını yalanladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında ülkesine Uygur Türkleriyle ilgili yöneltilen soykırım iddialarının 'saçmalık' ve 'büyük bir yalan' olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında ülkesine Uygur Türkleriyle ilgili yöneltilen soykırım iddialarının 'saçmalık' ve 'büyük bir yalan' olduğunu söyledi.

Pazar günü düzenlenen yıllık basın toplantısında Wang, Batılı siyasetçilerin Sincan Özerk Bölgesi'nde olanlara dair yalanlara inanmayı tercih ettiğini belirterek Çin'in bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere kapısının açık olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansına göre Wang, "Sincan'a dair dile getirilen sözde soykırım iddiaları saçmalık. Bu söylentilerin belirli bir amacı var ve tamamen yalan" sözlerini sarf etti.

Çinli siyasetçi aynı zamanda 'soykırım' denildiği zaman "16. yüzyılda Kuzey Amerika, 19. yüzyılda Afrika'da yaşananların, 20. yüzyılda da Yahudilerin akıllara geldiğini" belirterek Çin'i eleştiren ülkelerin insan hakları geçmişine vurgu yaptı.

Kanada ve Hollanda, soykırım olarak tanıdı

Çin'de yapılan ve BBC'nin de gördüğü üst düzey bir araştırma, Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan yüz binlerce Uygur Türkü ve diğer azınlıkların iş için uzak bölgelere gönderilmesinin, bölgede etnik azınlıkların nüfustaki payının azalmasına yol açtığını göstermişti.

Aynı zamanda BBC'nin elde ettiği yeni veriler, Çin'de Sincan Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerinin ve diğer etnik azınlıkların tutulduğu, Çinli yetkililerin "yeniden eğitim" adı verdiği gözaltı kamplarında, kadınların sistematik tecavüze, cinsel tacize ve işkenceye maruz kaldığını gösterdi.

Gözaltı kamplarında yaşamış kişilerden doğrudan bilgi alınması oldukça zor.

Ancak BBC'ye konuşan bazı eski tutuklular ve bekçiler, kamplarda organize bir şekilde yürütülen kitlesel tecavüz, cinsel taciz ve işkence olduğunu, bunu kendilerinin yaşadığını veya gördüğinü söylüyor.

Çin yönetimi ise iddiaları reddediyor.

Son olarak Kanada ve Hollanda Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını soykırım olarak tanıdı.

ABD de yapılanları soykırım olarak tanımlıyor.

BBC
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