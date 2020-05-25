Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici
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Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici

Çin, ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bırakarak potansiyel koronavirüs aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu. 108 gönüllünün katıldığı testlerde aşılanan herkesin iki hafta sonra koronavirüse karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştirdiği tespit edildi.

25.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:07

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 347 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi, 5 milyon 548 bini aşkın insan ise ölümcül salgına yakalandı. Birçok ülke koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını sürdürürken, bu konuda ilk olumlu adım Çin'den geldi. Çin, ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bırakarak potansiyel koronavirüs aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu. 108 gönüllünün katıldığı testlerde aşılanan herkesin iki hafta sonra koronavirüse karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştirdiği tespit edildi.

KORONAVİRÜSE KARŞI 83 AŞI GELİŞTİRİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün son açıklamasına göre küresel çapta, Kovid-19'a karşı 83 aşı geliştiriliyor. ABD, İngiltere, Çin ve Avrupa'da potansiyel 8 aşının insanlar üzerinde deneyleri devam ederken, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının ekim ayında ilk sonuçlarının alınmasının ardından dağıtılabileceği duyuruldu.

ABD'Lİ VE AVRUPALI RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Çinli ilaç şirketi CanSino Biologics ise koronavirüse karşı geliştirdiği potansiyel aşının insan testlerini tamamladığını duyurarak ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

İKİ HAFTA SONRA ANTİKOR ÜRETMEYE BAŞLADILAR

Çin'deki salgın kontrol önleme merkezleri ve üniversitelerle birlikten geliştirilen aşı, yaşları 18 ile 70 arasında değişen 108 gönüllüye; az, orta ve ağır dozlarda olmak üzere 3 farklı şekilde uygulandı. Tüm gruplardaki insanlar iki hafta sonra Kovid-19 ile savaşmak için antikor üretmeye başladı. 28 gün sonra ise deneklerin kanlarında virüsle savaşan T hücrelerinin tavan yaptığı açıklandı.

Öte yandan, yüksek dozda aşı alanların düşük dozda aşı olanlardan iki kat daha fazla antikor ürettiği görüldü.

Çin, rakiplerini geride bıraktı! Potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu

HAFİF YAN ETKİLER GÖRÜLDÜ

Bununla birlikte son dozun verilmesinden itibaren iki ay boyunca izlenen deneklerde kas ağrısı, ateş gibi hafif yan etkilerin görüldüğü belirtildi.

Ad5 adı verilen koronavirüs aşısı ciddi bir yan etkiye sahip olmadığı için ve Kovid-19'a karşı belli bir düzeyde antikor üretilmesini sağladığı için ülkedeki sağlık otoriteleri tarafında güvenli olarak kabul edildi.

"KOVİD-19'U NÖTRALİZE EDECEK BAĞIŞIK SEVİYESİNE ÇIKAMADIK"

Öte yandan, ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Baylor College of Medicine'nde aşı uzmanı olan Dr. Peter Hotez, gönüllülerin aşılanmayla birlikte sıfır olan antikor düzeylerinin yüksek seviyelere ulaşmasının umut verici olduğunu ancak Kovid-19 nötralize edecek kadar güçlü bir bağışıklık seviyesine çıkamadıklarını söyledi.

Çin, rakiplerini geride bıraktı! Potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu

CİDDİ YAN ETKİYE SAHİP OLMAMASI HIZLI BİR ŞEKİLDE DAĞITILMASINI SAĞLAYABİLİR

Dr. Peter Hotez, "Çin'de yapılan aşı çalışmasında, deneklerin zararlı patojenler ile savaşan bağışıklık hücrelerinden biri olan T hücrelerinde yükselme görüldü, ancak virüsü bloke edip yayılmasını önleyen antikorlarda belirgin bir artış görülmüyor. Yine de aşının ciddi yan etkilere sahip olmaması onun çok hızlı bir şekilde kullanılmaya başlamasının yolunu açabilir" ifadelerini kullandı.

Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici

Dünya Manşet

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