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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Çin'den gelen iyi haberler doğal taş ihracatçılarını sevindirdi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Çin'e doğal taş ihracatının haziran-temmuz gibi yeniden başlayabileceğini söyledi.

07.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:26
Çin'den gelen iyi haberler doğal taş ihracatçılarını sevindirdi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Çin'e doğal taş ihracatının haziran-temmuz gibi yeniden başlayabileceğini söyledi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal taş ihracatında Çin pazarının çok önemli olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Çin'de üretimin normale döndüğüne dair duyumlar aldıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Çin'de fabrikaların yüzde 80-90'ında üretimin başladığını duyduk. Özellikle salgının başladığı Wuhan dışında hayatın normale döndüğü belirtiliyor. Kovid-19 nedeniyle durma noktasına gelen Çin'e ihracatın haziran-temmuzda başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Şu anda doğal taş ithalatına yönelik bir aksiyon henüz görülmüyor, bu normal bir durum çünkü Çin'de yaklaşık 3 aydır kilitlenen bir sistem var. Çin bizden aldığı ürünlerin yüzde 95'ini iç pazarda kullanıyor. Önce kendi ellerindeki stokları bitireceklerdir. Sonra bizden ürün almaya başlayacaklardır."

Sektörün Avrupa'da da sorun yaşandığını dile getiren Kaya, bu dönemde ABD'den de siparişlerin iptal edildiğini söyledi.

Bu süreçten en çok etkilenen sektörün doğal taş sektörü olduğunu söyleyen Kaya, "İnşallah en kısa sürede atlatırız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile telekonferansla görüşme yaptık. Kendilerine yaşanan sıkıntıları ve taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız bizlerle çok yakından ilgilendi. Bakanlık ve hükümet olarak neler yapıldığını ve yapacaklarını aktardı. Sektöre çok ciddi bir motivasyon oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'e ihracat yüzde 22 düştü

Türkiye'nin doğal taş ihracatı yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyrederek 376 milyon dolarda kaldı.

Bu dönemde Çin'e yapılan doğal taş ihracatı ise yaklaşık yüzde 22 geriledi ve 120 milyon dolardan 94 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA

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