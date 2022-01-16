Çıldır'ın Eskimo usulü balık avcılarına kar ve tipi engeli

Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avcılığı yapanlar, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avcılığı yapanlar, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde kar yağışı ve tipi, balıkçıların çalışmasını olumsuz etkiledi.

Balıkçı Atalay Uzunkaya, AA muhabirine, gölde belirli aralıkla etkili olan kar ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğünü belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle zorlandıklarını dile getiren Uzunkaya, "Göle attığımız ağları çekmek istedik. Ancak tipi görüş mesafesini düşürdü. Bu nedenle ağları çekmeden geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

Uzunkaya, ağları çekmek için tipinin dinmesini beklediklerini ifade etti.