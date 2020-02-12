Çıldır'ın atlı kızakları tipiden etkilendi
Bölge genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi etkili hayatı olumsuz etkiliyor.
12.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:46
Bölge genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi etkili hayatı olumsuz etkiliyor.
Tipinin yoğunlaştığı Çıldır Gölü'nde Çıldır Gölünün sembolü atlı kıçakçılar da etkilendi.
Tipinin görüş mesafesini düşürmesinden dolayı atlı kızakçılar, Atalayın Yeri mevkisine çekildi.
Kızakçılar turlarını sürdürmek için tipinin dinmesini bekledi.
Kaynak: AA