Çiğdem Karaaslan'dan 15 Temmuz Mesajı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin yayınladığı mesajda, "Kanlı darbe girişiminin karşısında dimdik duran, namusumuzu çiğnetmemek uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi hain girişimin 2'nci yıl dönümü vesilesiyle rahmetle anıyor, gazilerimize şükran duygularımızı iletiyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaklardır" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Milli irademize, demokrasimize, istiklal ve istikbalimize yönelen; tarihin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti. O gece ülkemizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için yediden yetmişe canı pahasına vatan mücadelesi veren, iradesine sahip çıkarak darbenin seyrini değiştiren aziz milletimiz vatan sevdasıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bayrağımızı iliştirdiği oyuncak kamyonuyla Demokrasi Nöbetlerinde meydanı boş bırakmayan 4 yaşındaki Utku Enes Mandıralı yavrumuzun sahip olduğu ruh ile kendi düşse de bayrağı düşürmeyen Levent Karabilek'in taşıdığı ruh aynı yüksek ruhtur. Bu ruh, yüzlerce yıldır milletimizin her bir ferdinin gönlünde yeşermektedir.

15 Temmuz; ezan dinmesin, bayrak inmesin diye minarelerden yükselen selalara koşarak inanç ve cesaretiyle F-16'lara, tanklara, tüfeklere göğsünü siper eden milletimizin zaferidir. 15 Temmuz; darbeci hainlerle kahramanca mücadele ederek destan yazan istiklal aşığı milletimizin dirilişidir. 15 Temmuz; tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi ailesinden helallik alarak çıktığı yoldan bir daha geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. 15 Temmuz; tankın değil halkın, tüfeğin değil milletin kazandığı, tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır. 15 Temmuz; milletine duyduğu yüksek güvenle, 'Siz dik durun yeter ki, biz ölümüne ölümüne' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta verdiğimiz istiklal mücadelesidir.

Ülkemiz ve geleceğimiz üzerinde hain hesaplar yapan, alçak bir darbe girişimine yeltenen ve yüzlerce insanımızı şehit eden, binlercesini de yaralayan FETÖ'cü hainlerin hesap etmediği bir şey vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak ihaneti bastıran cesaret, karanlığı örten aydınlık, korkuyu yok edip ölümü öldüren milletimizin iradesi üzerinde bir irade olmadığı o gün net bir şekilde anlaşılmıştır.

Kanlı darbe girişiminin karşısında dimdik duran, namusumuzu çiğnetmemek uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi hain girişimin 2'nci yıl dönümü vesilesiyle rahmetle anıyor; gazilerimize şükran duygularımızı iletiyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaklardır."

- Ankara