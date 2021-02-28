Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti
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Çiğ köfte "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbetti

28.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:30
Çiğ köfte

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşterinin iş yeri çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşterinin iş yeri çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen G.Ş. İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelerek acısız çiğ köfte siparişi verdi.

Hazırlanan çiğ köftenin tadına bakan G.Ş. acılı olduğu gerekçesiyle tartıştığı iş yeri çalışanı Y.K'yi darbetti.

Y.K. aldığı darp raporu ile polis giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşananlar iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dürümü yedikten sonra çalışan ile tartışmaya başlan G.Ş. daha sonra çalışana yumruklar savurarak hakaret ediyor.

Y.K'nin sakinleştirmeye çalıştırdığı G.Ş. bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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