Çiftçilerden karayolunda su eylemi
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Çiftçilerden karayolunda su eylemi

Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya - Haberler | Güncel

KONYA'da çiftçiler, bu yıl Beyşehir Gölü'nden kota fazlası suyu temin edip tarlalarını sulayamadıkları gerekçesiyle Konya- Adana karayolunu traktörlerle ulaşıma kapattı.

KONYA'da çiftçiler, bu yıl Beyşehir Gölü'nden kota fazlası suyu temin edip tarlalarını sulayamadıkları gerekçesiyle Konya- Adana karayolunu traktörlerle ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu, çiftçilerin ikna edilmesiyle yaklaşık 4 saat sonra yeniden ulaşıma kapandı.

Karatay ilçesinde eskiden köy statüsünden olan 7 mahallede çiftçiler, bu yıl Sulama Birliği aracılığıyla Beyşehir Gölü'nden kota fazlası suyu temin edip tarlalarını sulayamadı. Bunun üzerine Konya- Adana karayolu İsmil Mahallesi'ndeki kavşakta bir araya gelen çiftçiler, traktörlerle karayolunu çift taraflı olarak ulaşıma kapadı. Bekleyen araçlar nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftçiler, milletvekilleri ve vali gelmediği takdirde yolu açmayacaklarını belirtti. Uzun bekleyişin ardından bölgeye gelen Karatay Kaymakamı Selim Parlar, çiftçilerle konuşup ikna etmeye çalıştı. Ancak çiftçiler ikna olmadı. Zaman zaman bekleyen araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, çiftçilere tepki gösterdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, çiftçiler arasında seçilerek birkaç temsilcinin, sorunu çözümü için gerekli kişilerle görüştürüleceğini belirtti. Yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı olan yol, çiftçilerin ikna edilmesi sonucu yeniden açıldı.


Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi
Çiftçilerden karayolunda su eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Akkaya

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