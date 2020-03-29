Cide'de kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara ceza yağdı Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüs yasağı nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına jandarma, polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 17 yaşlıya para cezası kesildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde korona virüs yasağı nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına jandarma, polis ve Vefa Destek Grubu ekipleri koşarken, uyarılara rağmen dışarı çıkan 17 yaşlıya para cezası kesildi.

Cide ilçe merkezi ve köylerinde denetimlerini sıklaştıran emniyet mensupları, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara kimlik sorgulaması yapıyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen yasağa uymayarak dışarıda dolaşan 17 yaşlıya toplam 9 bin 422 lira para cezası uygulandı.

Cide'de vatandaşların sağlığı ve güvenliği için yoğun mesai harcayan Kaymakam Ali Açıkgöz, gerçekleştirilen denetimlere de katılıyor. Kaymakam Açıkgöz, "Devlet büyüklerimizin aldıkları tedbirleri tavizsiz uygulamak adına ve vatandaşlarımızın sağlıkları için denetimleri çok sıkı yapıyoruz. Bizzat pazar yerlerini ve zincir marketleri emniyet müdürümle ve jandarma komutanımla beraber sık sık geziyorum. Bugüne kadar yazılan birçok cezayı bu yaptığımız denetimler esnasında tespit edip yazdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımız kararlılığımızı görünce her geçen gün işin ciddiyetini kavrıyor ve sokağa çıkan yaşlılarımızın sayısında her gün büyük bir düşüş yaşanıyor" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA