CHP'li üyelerin parkların ücretli olacağı iddialarına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan sert tepki: İnsan aklıyla dalga geçmektir - Haberler
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CHP'li üyelerin parkların ücretli olacağı iddialarına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan sert tepki: İnsan aklıyla dalga geçmektir

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
CHP'li üyelerin parkların ücretli olacağı iddialarına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan sert tepki: İnsan aklıyla dalga geçmektir

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, CHP Meclis Üyeleri tarafından ortaya atılan Tuzla'da bulunan parkların yap-işlet-devret modeliyle özelleştirilecek iddialarına sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, "Tuzla'daki parklarımız kesinlikle kamuya açık olacaktır. Parkların ücretli olacağı gibi komik iddialar insanların aklıyla dalga geçmekti." dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine dayandırılarak, parklarda su çay ve tuvalet gibi benzeri ihtiyaçların giderilmesi amacıyla, Tuzla Belediyesi meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen teklif dosyası kabul edildi.

BAŞKAN YAZICI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaş odaklı projenin Tuzla Belediye Meclisi, CHP Meclis Üyeleri tarafından çarpıtılarak siyasete alet edilmesine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sert tepki gösterdi. Başkan Yazıcı; Ataşehir, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde yapılan ve 29 yıllığına kiralanan park alanı fonksiyonuyla bağdaşmayacak şekilde bir faaliyete konu olacak bir kiralamanın söz konusu olmayacağını belirtti.

"KOMİK İDDİALAR, İNSANLARIN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR"

Yazıcı, açıklamasına şöyle devam etti: "Tuzla'daki parklarımız kesinlikle kamuya açık olacaktır. Parkların ücretli olacağı gibi komik iddialar insanların aklıyla dalga geçmektir. Parklara; Ataşehir'de Beşiktaş'ta örneklerini gördüğünüz gibi kafe ve restoran benzeri işletmeler kesinlikle yapılmayacaktır."

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP'li üyelerin parkların ücretli olacağı iddialarına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan sert tepki: İnsan aklıyla dalga geçmektir - Haberler
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