CHP'li Sarıbal'dan "Çiftçiyi koruyun" çağrısı Açıklaması

13.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bu ülkenin çiftçisini koruyun. Çin'de bir virüs nedeniyle bütün alanlar kapandı. Yarın hangi ülkenin başına ne geleceğini kimse bilmez. Bu halkın gıda egemenliği ve gıda güvenliğini yabancı şirketlere, ithalat lobilerine teslim etmeyiniz." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye 2019 yılı buğday meselesine ilişkin sorusuna verdiği yazılı cevabı paylaştı.

AK Parti iktidarında 17 yılda 24,5 milyon dönüm buğday alanının üretimden çıktığını belirten Sarıbal, Türkiye'nin buğday ithalatında dünya birincisi olduğunu savundu.

Buğday ekimindeki azalmaya dikkati çeken Sarıbal, "Sadece buğdaya 16 milyar doların üzerinde para ödedik. Bu ciddi bir rakam." ifadesini kullandı.

Bu konuda Bakan Pakdemirli ile anlaşamadıklarını belirten Sarıbal, "Biz diyoruz ki, 'Bizim ülkemizde çiftçimiz buğday yetiştiriyor. İthal etmeyelim, kendimiz üretelim'. Bakan da diyor ki, 'Benim param var, ithal ediyorum. Ben, bu işin bütününe bakarım. İthal ediyorum ama un, irmik, makarna satıyorum. Daha büyük gelir elde ediyorum'. Biz de diyoruz ki, (Bu geliri, biz kendi topraklarımızda ürettiğimiz buğdaydan elde edelim.)" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'yi buğday tarlası ve un fabrikası gezmeye davet eden Sarıbal, "Biz ne demek istiyoruz, o ne demek istiyor anlaşılsın." dedi.

Bakan Pakdemirli'nin "Buğday ithal ediyoruz ama satıyoruz. 29,9 milyar dolarlık bir gelirimiz var. Buna karşılık 17, 5 milyar dolarlık ithalatımız var." cevabını verdiğini aktaran Sarıbal, buna itirazlarının olmadığını söyledi.

Tarım ve çiftçinin ticarete konu olduğunu vurgulayan Sarıbal, "Mazot, gübre, ilaç fiyatlarını yabancı şirketler belirliyor. Tarım ve çiftçi, yabancı şirketlerin baskısı ve sömürgesi altındadır." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'yi Konya'da bir çiftçi kahvesinde çay içmeye davet eden Sarıbal, "Bu memleketin bakanı, milletvekili gidelim, halkımıza birer çay söyleyelim. Bir dert dinleyelim." çağrısında bulundu.

Sarıbal, 2007'den 2019 yılına kadar 269 milyar 40 milyon lira çiftçiye destek ödenmesi gerektiğini belirterek, "118 milyar 765 milyon ödediler. Ödemedikleri 150 milyar 275 milyon lira. Çiftçinin, AKP Hükümeti'nden 150 milyar 275 milyon lira doğrudan alacağı var." değerlendirmesinde bulundu.

Saman ithalatına da değinen Sarıbal, TBMM Genel Kurulu'nda CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın "Meralar boş dururken ve ıslah beklerken saman ithal ettiniz" eleştirisine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Türkiye'nin saman üretimi 25 milyon tondur, 15 milyon tonu hayvancılıkta kullanılır. Bu sene 7 bin 370 ton saman ihraç etmişiz. Bir yılda 9 bin ton ithal edilmiş. Adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız? Bu yıl ithal edilen saman miktarı 150 kilogram. Eğer kabul buyurursa çok değerli Kamil Hocam'ın bagajına yükleyeceğiz bu 150 kilogramı. Meclisin çıkışında tekrar hatırlaması için" dediğini hatırlattı.

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayında Polonya'dan 120 kilo saman ithal edildiğini, bunun kilosunun 30 lira olduğunu belirten Sarıbal, "İsviçre'den 32 kilo ihraç etmişiz. 6 bin 174 lira para ödemişiz. Kilogramı 192 lira 94 kuruş. Şimdi soruyoruz Bakana, 192 lira 94 kuruşa aldığınız samanın değerini sizin arabanıza koyalım da yakında bitecek olan bakanlığınızda geriye dönüp hatırlarsınız. Guinness rekorlar kitabına nasıl girdiğinizi bütün dünya görür. Saman mı aldılar, zümrüt mü aldılar ben bilmem." diye konuştu.

Çin'de yaşanan koronovirüs salgınına işaret eden Orhan Sarıbal, "Bu ülkenin çiftçisini koruyun. Çin'de bir virüs nedeniyle bütün alanlar kapandı. Yarın hangi ülkenin başına ne geleceğini kimse bilmez. Bu halkın gıda egemenliği ve gıda güvenliğini yabancı şirketlere, ithalat lobilerine teslim etmeyiniz. AKP üretmez, ithal eder diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA