CHP'li Öztrak: Milletin gerçek gündemini dile getirmeye çalışıyoruz CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin perşembe günü yapacağı basın toplantısının hatırlatılması üzerine, "Biz milletin gerçek gündemini dile getirmeye çalışıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce'nin perşembe günü yapacağı basın toplantısının hatırlatılması üzerine, "Biz milletin gerçek gündemini dile getirmeye çalışıyoruz. Biz milletin gerçek gündemini MYK'da tartışıyoruz ve milletimizin gerçek sorunlarına ilişkin çözümleri önermeye çalışıyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında parti sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, sözlerine, 3 yıl önce Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anarak, başladı. 37'nci olağan kurultaylarının ardından, partinin yeni yönetim kadrolarının belirlendiğini söyleyen Öztrak, "Olağanüstü şartlarda, çok başarılı bir kurultay gerçekleştirdik. Başta, salgın şartlarında, partimizi iktidara taşıyacak kadroları seçmek için Ankara'ya gelen delegelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yine parti içi demokrasiye ve delegelerimizin sağlığına azami özeni göstererek, kurultayımızın başarıyla tamamlanmasında görev alan arkadaşlarımıza da bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bugün yeni MYK'mızın ilk toplantısını yapıyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.BİZ MİLLETİN GERÇEK GÜNDEMİNİ DİLE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Perşembe günü yapacağı basın toplantısının hatırlatılması üzerine, "Biz milletin gerçek gündemini dile getirmeye çalışıyoruz. Biz milletin gerçek gündemini MYK'da tartışıyoruz ve milletimizin gerçek sorunlarına ilişkin çözümleri önermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA