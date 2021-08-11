CHP'li Kuşoğlu: "TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Kuşoğlu: "TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir"

CHP'li Kuşoğlu: 'TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir'
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptalinin gerektiğini savundu.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptalinin gerektiğini savundu.

Kuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TMSF tarafından yapılan Sürat Kargo ihalesine ilişkin gündeme gelen iddialara yönelik bilgilendirmenin, iddialarını doğruladığını ileri sürdü.

Sürat Kargo'nun hangi tarih itibarıyla muhammen bedelinin belirlendiği sorusuna TMSF'nin, "Muhammen bedeli belirleyen değerlendirme raporunun tarihi 2020'dir" şeklinde yanıt verdiğini anlatan Kuşoğlu, "2020'de rapor yazılabilir. Geçmiş yıllar esas alınabilir. Raporun tarihi 2020 ama raporun içerdiği muhammen bedelin tespiti, 2019 rakamları esas alınarak yapılmış. Hem muhammen bedel hem de mali durum raporu 2019 yılı yani şirketin zararda olduğu yıllar esas alınarak yapılmış." şeklinde konuştu.

TMSF tarafından yapılan açıklamada, ihaleye katılacaklara 13 iş günü süre verilmesinin hukuki olduğunun belirtildiğini aktaran Kuşoğlu, "Evet, hukukidir ama bu makul değildir. Ticari mantığa, kurallara uygun değildir. 'Hukuksuzdur' demedim ama mantıksızdır." dedi.

TMSF'nin, bünyesindeki şirketler için kayyumluk görevi yaptığını belirten Kuşoğlu, "Sürat Kargo ile ilgili yargı süreci tamamlanmış mıdır yani kamunun olmuş mudur ki Sürat Kargo satılmaktadır? Bu, kamu mülkiyetine geçmeden satılamaz. Sürat Kargo'nun yönetimi de eğer buna itiraz etmedilerse suçludurlar." ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış kararının mevzuata aykırı olduğunu öne sürerek, "TMSF'nin bu satış işleminin iptali gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

'Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum' diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için 'Anketlerle ilgilenmiyorum' çıkışı yaptı
"Muhalefetin kazanma şansını anketlerde görmüyorum" diyen İnce, kendi partisinin oy oranları için "Anketlerle ilgilenmiyorum" çıkışı yaptı
'CHP'lileri asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı
"CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Kuşoğlu: "TMSF'nin Sürat Kargo ile ilgili satış işleminin iptali gerekmektedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:51:34. #1.14#

title