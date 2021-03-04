CHP'li Budak: "Turizm sektörü çalışanlarının aşılanması Haziran başına kadar tamamlanmalı"

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, haziran başına kadar turizm sektörü çalışanlarının aşılanmalarının tamamlanması gerektiğini söyledi.

Budak, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer, Muğla milletvekilleri Burak Erbay ve Süleyman Girgin, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılında turist sayısı ve gelirde rekor kıran Türkiye'nin, 2020 yılında başlayan salgından derinden etkilendiğini söyledi.

Sektörün ciro kaybının 23 milyar dolara ulaştığını, turizm sektöründeki şirketlerin kullandığı kredi tutarının 7 ayda 140 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Budak, AB üyesi ülkeler ve Gürcistan'da sektöre hibe destekleri sunulurken Türkiye'de iktidarın, bu zor sürecin krediyle aşılmasını istediğini savundu.

"Turizm sektörü çalışanlarının aşılanması Haziran başına kadar tamamlanmalı." diyen Budak, öte yandan Sinovac aşısı için tescil başvurusunun AB'ye üye ülkelerde yapılmadığına, bu nedenle Çin aşısı yaptıranların söz konusu ülkelere seyahat engellerinin kaldırılmadığına işaret etti. Budak, Türkiye'ye geleceklere test zorunluluğunun gümrük kapılarında sorunlara yol açtığını anlattı.

Kovid-19 vaka sayılarına göre illerin renklere ayrıldığını anımsatan Budak, "Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, İstanbul ve Kapadokya gibi bölgelerde çok yoğun çalışmalar yapılmalı ki buralar maviye dönmeli. Bu durumda dünyaya 'Turizm bölgelerimiz güvenli, buyurun gelin.' mesajını veririz." dedi.

Türkiye'yi riskli ülkeler arasına alan Almanya'dan gelecek turist sayısında sorun yaşanabileceğini dile getiren Budak, bu konuda gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman