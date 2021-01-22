Aylin Nazlıaka: Şiddet eşitsizlikten besleniyor

AFYONKARAHİSAR'da katıldığı toplantıda konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Şiddetin aşısı eşitlik. Çünkü şiddet eşitsizlikten besleniyor" dedi.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar, ilçe kadın kolları başkanları ile Beyaz Saray Düğün Salonu'nda buluştu. Covid-19'un aşısı olduğu gibi şiddetin aşısının da eşitlik olduğunu aktaran Nazlıaka, "Yaşam Hak Projesi'ni tanıtmak istediğimiz bugünde sadece kadınlar olarak değil, erkeklerle birlikte bu eşitlik mücadelesini vermek zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Nasıl Covid-19'un bir aşısı var, şiddetin de bir aşısı var. Şiddetin aşısı eşitlik. Çünkü şiddet eşitsizlikten besleniyor" dedi.

Nazlıaka, şöyle devam etti: "Kadını ikinci cinsiyet olarak görenler, toplumun öznesi değil, nesnesi olarak görenler, kadını adeta bir eşya, bir mal, bir vitrin malzemesi gibi tanımlayanlar kadına karşı şiddet uygulamayı da kendinde hak buluyor. Şiddetin başka sebepleri de var elbette. İşsizlik, yoksulluk, göç, birçok besleyen sebep var. Ama ana omurgasını eşitsizlik oluşturuyor. İşte o yüzden biz diyoruz ki eşit bir dünyayı hep birlikte yaratacağız. Kız çocuklarımızın okullaşma oranını artıracağız. Kadınların ekonomik özgürlüğüne sahip olduğu kendi geleceğine güven içinde bakabildiği yarınları kucaklayacağı bir dönem tesis edeceğiz."

Konuşmaların ardından toplantı, soru-cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER