CHP Genel Başkanı kim olmalı? CHP ve kamuoyunun beklentileri ne yönde?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son yıllarda yaşanan değişim çağrıları ve siyasi gelişmeler, "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Parti içinde yenilenme talepleri artarken, kamuoyu yoklamaları ve parti tabanının görüşleri de genel başkanlık konusunda dikkatle izleniyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel gibi öne çıkan isimler, bu süreçte en çok konuşulan potansiyel lider adayları arasında yer alıyor. Peki, CHP Genel Başkanı kim olmalı? CHP ve kamuoyunun beklentileri ne yönde? İşte, CHP genel başkanlık tartışmalarına dair son gelişmeler ve öne çıkan isimler...

CHP GENEL BAŞKANI KİM OLMALI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Parti içi yenilenme çağrıları ve kamuoyundaki beklentiler, "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Son olarak Areda Survey tarafından 21-23 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan ankette, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı kim olmalı

Ankete katılanların %64,8'i mevcut genel başkan Özgür Özel'in görevine devam etmemesi gerektiğini belirtirken, "CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde oldu:

Özgür Özel: %35,2

Kemal Kılıçdaroğlu : %28

: %28 Diğer isimler (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş vb.): Geriye kalan oranı paylaştı.

Bu sonuçlar ise CHP seçmeni ve genel kamuoyunun liderlik konusunda ikiye bölündüğünü gösteriyor. Özellikle değişim taleplerinin arttığı bu dönemde, kimin partiyi 2028 seçimlerine taşıyacağı sorusu büyük önem taşıyor.