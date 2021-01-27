Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı

27.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:08

Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanması lazım. Bu bir finans işidir.

Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanması lazım. Bu bir finans işidir. Finans işinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde olması doğru değildir. Böylece sistem kendi içerisinde daha sağlıklı çözümler üretebilir" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ni (TÜRMOB) ziyaret etti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, eski bir mali müşavir olarak meslektaşlarıyla bir arada olmaktan son derece mutluluk duyduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, mali müşavirlerin, ekonominin kılcal damarlarını yakından izleyen bir kitle olduğunu ve ekonominin kayda alınmasının her şeyden önce devletin sağlıklı veri üretmesinin temel normu olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla sizin yapacağınız her çalışma, kayda alacağınız her ekonomik hareket değerlidir. İstatistiklerin oluşması, verilerin sağlıklı bir şekilde kamuoyuna yansımasında temel aktör sizlersiniz. Özellikle vergi konusunda temel aktörler sizlersiniz" dedi.'SGK İLE İLGİLİ TOPLUMU AYDINLATIN'Mali müşavirlerin SGK'da bazı çalışmalar yaptığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu konuda bir isteğinin olduğunu belirterek, "SGK'yı bağımsız bir kurum olarak lütfen masaya yatırınız. SGK'nın tarihçesini baştan sona inceleyiniz. SGK'nın tarihsel süreç içerisinde hangi açmazlarla karşılaştığını lütfen kayda alınız. Toplumu aydınlatınız. SGK'nın açıkları kısır bir siyasi çekişme alanı olmaktan çıkarılıp SGK'nın nasıl ayakta kalacağının alt parametrelerini ya da önerilerinizi ortaya koymanız lazım. Eski bir SGK başkanı olarak ben bunu sizden istiyorum. Benim orada verdiğim mücadeleler, gösterdiğim çabalar tarihin yazdığı not defterinde duruyor; ama o yeterli değil. Bugün çok daha büyük açıklar var. Eğer çok daha büyük açıklar varsa gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor. Sizin araştırmanız gerekiyor" dedi.'SGK, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLANMALI'

Kılıçdaroğlu, öteden beri bir konu düşündüğünü belirterek, "Bunu bürokratken de düşünüyordum, şimdi de düşünüyorum. ve iktidar olduğumuzda da yapacağımıza söz veriyorum. Vergilerin toplanmasını Gelir İdaresi Başkanlığı yapıyor. SGK da sosyal güvenlik primlerini topluyor. Eskiden SGK primleri, İcra Daireleri aracılığıyla toplanırdı. ve şimdi doğrudan doğruya SGK'daki müdür, Vergi Dairesi Müdürünün sahip olduğu yetkilere sahip. O da sosyal güvenlik primlerini topluyor. Gelir İdaresinin, sosyal güvenlik primlerini de toplaması gerekiyor. 2 ayrı beyanname değil tek beyanname ile. ve dolayısıyla göreceksiniz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu olacak. Sosyal güvenlik primlerini, Vergi İdaresi topladığı andan itibaren Cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu ortaya çıkacak. Ayrıca SGK'nın da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanması lazım. Bu bir finans işidir. Finans işinin bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı içinde olması doğru değildir. Oradan alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlanması lazım. Bu çerçevede olduğu takdirde sistem kendi içerisinde daha sağlıklı çözümler üretebilir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı
Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu: SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlanmalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:23:01. #1.16#
title