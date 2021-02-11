CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "gelir adaletsizliği" eleştirisi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, pandemi sürecine işaret ederek, "Zenginler bu süreçte 410 milyar lira daha fazla kazanırken 6,7 milyon çalışanın payına ise sadece işsizlik fonundan ödenen 34,3 milyar lira düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, pandemi sürecine işaret ederek, "Zenginler bu süreçte 410 milyar lira daha fazla kazanırken 6,7 milyon çalışanın payına ise sadece işsizlik fonundan ödenen 34,3 milyar lira düştü." görüşünü savundu.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 2020'nin mart ayından itibaren etkisini gösteren Kovid-19 salgınının sadece sağlık sorunu olarak açığa çıkmadığını, aynı zamanda var olan sosyal eşitsizliklerin daha fazla derinleşmesine neden olduğunu ileri sürdü.

Salgın döneminde özellikle çalışan yoksulluğunda artış olduğunu belirten Ağbaba, "Buna rağmen bu süreçte ülkedeki milyoner sayısında yaşanan artış da hız kesmedi. İktidar her ne kadar 'her kesime destek verdik' dese de mevcut durum bu gerçeği yansıtmaktan oldukça uzaktır. İktidar pandemi sürecinde çalışanın gelirinden alıp zengine vermiştir." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin uygulaması ve bu süreçte işsizlik ödeneği alarak gelir kaybına uğrayan çalışan sayısı 6 milyon 712 bine yükselirken, BDDK verilerine göre mart-aralık ayları arasında milyoner sayısı ise 62 bin 140 kişi artarak, 308 bin 278 kişiye ulaştı. Milyonerlerin sahip olduğu toplam mevduat tutarı da 410 milyar lira artarak, 1 trilyon 956 milyar liraya ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre ise yoksul hanelere yapılan yardımlar hariç; gelir kaybı yaşayan çalışanlara verilen destek ise sadece 34,3 milyar lira ile sınırlı kaldı.

Zenginler bu süreçte 410 milyar lira daha fazla kazanırken, 6,7 milyon çalışanın payına ise sadece işsizlik fonundan ödenen 34,3 milyar lira düştü. Pandemi döneminde çalışanlar daha da yoksullaşırken zenginler daha fazla zenginleşmiş oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan