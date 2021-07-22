CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti
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CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti Doğum gününden 1 gün sonra geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi Ondan geriye, arkadaşlarının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kutlama paylaşımları kaldı Sakarya'nın Hendek ilçesinde CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı...

CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Doğum gününden 1 gün sonra geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Ondan geriye, arkadaşlarının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kutlama paylaşımları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu doğum gününden 1 gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu idaresindeki 54 AED 520 plakalı motosiklet ile plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan Tanrıkulu, bölgeye sevk edilen ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Tanrıkulu, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün doğum günü olduğu öğrenilen Anıl Tanrıkulu'ndan geriye, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlarının yaptığı kutlama paylaşımları kaldı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti
CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti
CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti
CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti
CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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