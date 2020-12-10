CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

10.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:47

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, İzmir'de 80 ille eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, İzmir'de 80 ille eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

Gülizar Biçer Karaca, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72. yılı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 10 yılda hak ve özgürlüklerin en çok gerilediği ülke konumuna düşürüldüğünü ileri süren Karaca, iktidar olmaları halinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceğini kaydederek şunları söyledi:

"Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzur sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde TBMM öncülüğünde çözülecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilebilmesi için terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadeleden ödün verilmeksizin sürdürülecektir. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

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