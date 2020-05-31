CHP'den odalara ziyaret CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile İl Başkanı Ümit Özer, Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Ziraat Mühendisleri Odasını ziyaret etti.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile İl Başkanı Ümit Özer, Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Ziraat Mühendisleri Odasını ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arık ve Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve yaşanan gelişmelerle ilgili süreçte Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nı ziyaret etti.

Oda Başkanı Altan Aydemir, pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimlerden birinin kendi sektörleri olduğunu ve mülk sahiplerinin kira konusunda işletmelere yardımcı olması gerektiğini belirtti.

CHP İl Başkanı Ümit Özer ise esnafın her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Çetin Arık da Türkiye'nin işsizlik konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve küçük esnafın yarattığı istihdam ile bu sorunun çözümünde önemli rol oynadığını kaydetti.

Özer ve Arık, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA