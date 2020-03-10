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Cumhuriyet Halk Partisi, Lübnan, Yemen, Ekonomi

CHP'den işsizlik rakamları değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Temerrüde düştüğünü ilan eden Lübnan'dan yüzde 6, iç savaşın 5 yıldan fazla bir süredir sürdüğü Yemen'den yüzde 12,9 ve geçtiğimiz yıl darbe gerçekleştirilen Sudan'dan yüzde 13 daha fazla işsizimiz var." ifadesini kullandı.

10.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:04
CHP'den işsizlik rakamları değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Temerrüde düştüğünü ilan eden Lübnan'dan yüzde 6, iç savaşın 5 yıldan fazla bir süredir sürdüğü Yemen'den yüzde 12,9 ve geçtiğimiz yıl darbe gerçekleştirilen Sudan'dan yüzde 13 daha fazla işsizimiz var." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2019 Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi olduğunu belirtti. İşsizlik oranının yüzde 13,7'ye yükseldiği aktaran Ağbaba, bugün açıklanan verilere göre geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyon 172 bine yükseldiğini vurguladı. Veli Ağbaba, "Temerrüde düştüğünü ilan eden Lübnan'dan yüzde 6, iç savaşın 5 yıldan fazla bir süredir sürdüğü Yemen'den yüzde 12,9 ve geçtiğimiz yıl darbe gerçekleştirilen Sudan'dan yüzde 13 daha fazla işsizimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in işsizlik rakamlarında manipülasyona başvurarak suç işlemeye devam ettiğini de ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Aralık ayında son bir yıldaki 15 ve daha yukarı yaştaki nüfustaki artış 973 bin. İş gücündeki artış ise 95 bin kişi. Bu verilere göre neredeyse çalışma çağında artış gösteren nüfus içerisinde hiç kimse çalışma istememiş durumda. Bu da demek oluyor ki aslında işsizlik oranımız daha yüksek seviyededir. Bu oranların hiçbir mantıkla izah edilebilecek bir yanı yoktur. Açlık sınırı asgari ücreti geride bırakırken, insanlar işsizim diyerek canlarına kıyarken, vatandaş TÜİK'e göre çok zenginleşti ve iş aramaktan vazgeçti. TÜİK, iktidarın basın bürosu gibi çalışmaktan vazgeçmeli, istatistik kurumu olduğunu hatırlayıp inandırma kurumu olmayı bir kenara bırakmalıdır."

Kaynak: AA

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