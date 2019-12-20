CHP, 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporunu değerlendirdi

20.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporunda, kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde Türkiye'nin 153 ülke arasında 136'ncı sırada yer aldığını bildirdi.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporunu" değerlendirdi.

Raporun, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlandığını aktaran Karabıyık, "2006'dan beri yayımlanan endekste, 153 ülke arasında Türkiye bu yıl ne yazık ki, kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136, işgücüne katılımda 135, aynı işe eşit ücrette 106, eğitim olanaklarına erişimde 13, sağlıkta 64 ve siyasi yaşamda temsilde 109'uncu sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Değerlendirme kriterlerine göre, en kötü performansın kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde olduğunu belirten Karabıyık, bunun en büyük sebebinin ise 17 yıllık AK Parti iktidarının cinsiyet eşitliği konusunda bütün dengeleri kadınlar aleyhine çeviren politikaları olduğunu ileri sürdü.

Raporda Türkiye'nin, üniversite mezunu kadınların istihdamında OECD ülkeleri arasında en sonda yer aldığını savunan Karabıyık, "İstihdamda kendine yer bulamayan kadınlar, çalışmaya başladığında iş hayatında da zorluklar yaşıyor. Çalışma hayatında yer alan kadınlar, ayrıca, evdeki toplumsal roller nedeniyle çifte mesai yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, şunları kaydetti:

"Kız ve erkek çocukların kaliteli eğitime erişimi ve kadınların eğitim olanaklarından en üst düzeyde faydalanması, toplumsal refahı artıracağı gibi gelecek nesillerin bilinçli yetiştirilmesinde ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkmasında da önemlidir. Kadınların eğitim seviyesinin artması, kişisel donanımlarının yüksekliği, toplumsal yaşam kalitesinin artması ile doğrudan ilişkilidir. Bu doğrultuda da kadınlarını eğiten toplumlar, nesillerini ve geleceklerini eğitmiş demektir. Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak, toplum huzurunu sağlamak hepimizin sorumluluğu; çünkü oğlunun işsizliği, eşinin emeklilik sorunları, kızının istihdam edilemeyişi de kadınların sorunudur."

Kaynak: AA