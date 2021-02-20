Chelsea'nin 4 maçlık galibiyet serisi Southampton'da son buldu
20.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:52
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.
St. Mary Stadı'nda oynanan maçta Southampton, 33. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk ekip Chelsea'de Mason Mount, 54. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1.
Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Chelsea puanını 43'e, 7 maçtır kazanamayan Southampton ise 30'a yükseltti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya