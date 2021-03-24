Ceylanpınar'da belediye binası Adalet Sarayı olarak hizmet verecek
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Ceylanpınar'da belediye binası Adalet Sarayı olarak hizmet verecek

24.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:10
Ceylanpınar'da belediye binası Adalet Sarayı olarak hizmet verecek

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye hizmet binasının yerine taşınmasının ardından boşaltılacak binanın Adalet Sarayı olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, belediye hizmet binasının yerine taşınmasının ardından boşaltılacak binanın Adalet Sarayı olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Soylu, Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özşavlı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Ankara'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretleri kapsamında, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile de görüşme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile, Ceylanpınar Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınmasının ardından boşalacak binanın Adalet Sarayı olarak değerlendirilebileceği konusunu görüştüklerini belirterek, "Bu konuda da kendisinden destek talebinde bulunduk. Bizi gayet sıcak ve samimi ortamda karşılayan Sn. Uğurhan Kuş beyefendiye Ceylanpınar halkımız adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

Soylu, belediye hizmetlerinin daha çağdaş ortamlarda hizmet verirken, boşaltılan binanın da Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin son derece isabetli bir karar olacağını kaydetti.

Soylu, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi de makamında ziyaret ederek, Ceylanpınar'a sundukları hizmetleri anlatıp, ihtiyaçlarını da ilettiğini belirterek, "Yapımı tamamlanan ve projelendirdiğimiz hizmetler hakkında kendisine bilgi verdik. Kendisi de bize Sayın Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ceylanpınar'a ayrı bir önem verdiğini belirterek, ilettiğimiz tüm taleplere olumlu yanıt verdi. İnşallah önümüzdeki dönemde halkımıza yeni müjdelerimiz olacak" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:10:37. #1.14#
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