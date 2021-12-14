Çevreci Tesisin 'Çevre İzin Belgesi' yenilendi

MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisleriyle gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışıyor. Atıksuların insana ve doğaya verdiği zararın önüne geçen tesisler ile ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veren MASKİ, vatandaş sağlığı için kritik öneme sahip bir görevi yerine getiriyor. Bu kapsamda başarılı bir şekilde işletilen Kırkağaç ilçesinde bulunan Karakurt Atıksu Arıtma Tesisinin çevre izin belgesi de 5 yıllığına yenilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından yenilenen Çevre İzin Belgesi ile tesislerin başarılı bir şekilde işletildiği bir kez daha tescillendi.

"Çalışmalar özveriyle devam ediyor"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa bırakma hedefi doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerini vurguladı. Çevik, "İl genelinde işlettiğimiz atıksu arıtma tesisleri ile hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruyoruz. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımızın tüm tesislerimizde olduğu gibi çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Karakurt Atıksu Arıtma Tesisimizin de çevre izin belgesi yenilendi" diye konuştu.

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