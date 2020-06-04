Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Çelik'ten Dünya Çevre Günü mesajı Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Türkiye'de çevre sorunlarına karşın geliştirilen etkin çevre politikaları sayesinde bir yandan büyük sanayi atılımları gerçekleştirildiğini, bir yandan da büyük ölçekli çevre yatırımları yapılarak çevrenin korunması adına önemli işler başarıldığını belirtti.

Eskişehir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının stratejileri doğrultusunda bütüncül ve etkin politikaların izlendiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Şehrimiz, büyük sanayi işletmelerini barındıran bir kent olmakla birlikte havası, suyu ve verimli topraklarıyla ülkemizin en yaşanabilir kentlerinin başında gelmektedir. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında yaptığımız çalışmaların hedefi, halkımızın daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin etmektir. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünya mücadele etmektedir. Bu mücadele sırasında ülkemiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla her türlü tedbiri alarak ortaya koyduğu başarısıyla dünya genelinde örnek ülke olarak gösterilmektedir. Bu süreç, doğanın sonsuz kaynaklarını bir günde aynı hızla nasıl geri alınabildiğini, 2 aylık evde kalma uygulaması bile pırıl pırıl akarsuların, yemyeşil doğanın ve tertemiz bir nefesin önemini bizlere hatırlatmış oldu."

"Sıfır Atık Projesi"

Çelik, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya bırakabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin toplumdan büyük destek gördüğünü vurguladı.

Eskişehir'de, Şubat 2018'de başlatılan projenin tüm kamu kurum ve kuruluşları, büyük sanayi kuruluşları, okullar ve alışveriş merkezlerinde etkin bir şekilde uygulandığına değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız yıl içinde bu proje kapsamında 9 bin 457 ton kağıt, 3 bin 454 ton plastik, 573 ton cam, 4 bin 302 ton metal atık, 19 bin 888 ton karışık atık kaynağında ayrılmış ve toplam olarak 37 bin 675 ton atık tekrar ekonomiye kazandırılmıştır. Toplanan bu atıklar sayesinde 130 milyon 474 bin 286 kilovat enerji tasarruf edilmiş, 4 milyon 167 bin 257 kilo sera gazı salınımı engellenmiş, 298 bin 401 ağaç kesilmekten kurtarılmış, 161 bin 373 varil petrol kullanımı önlenmiş ve 491 bin 531 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır."

Kaynak: AA