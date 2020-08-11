Çete gibi dolaş köpekler korkutuyor Çete gibi dolaş köpekler korkutuyor Malkara'da başıboş köpekler korkutuyor Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklarda toplu halde başıboş gezen köpekler, vatandaşları korkutuyor.

Çete gibi dolaş köpekler korkutuyor

Malkara'da başıboş köpekler korkutuyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklarda toplu halde başıboş gezen köpekler, vatandaşları korkutuyor. Çete gibi dolaşan köpeklerin varlığı, çocukların da korkulu rüyası haline geldi.

Malkara sakinleri, toplu halde gezen başıboş köpeklerin korku saçtığını belirterek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplu halde yollarda dolaşan köpekleri görüntüleyen esnaf Erdinç Pilan, çok sayıda köpeği görünce korktuğunu ifade ederek, toplanması gerektiğini ifade etti.

Adeta çete gibi sürüler halinde dolaşan köpeklerin, çocuklarını ve kendilerini çok korkuttuğunu belirten vatandaşlar, bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA