Çeşme açıklarında 169 kaçak göçmen yakalandı

19.09.2019 09:44

Kaynak: DHA

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan 2 lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında, Çeşme açıklarında, 2 lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla sevk edildi. Durdurulan 2 botta, aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 169 kaçak göçmen yakalandı. Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarına alınarak, Çeşme Limanı'na getirildi. Kimlik tespitlerine devam edilen kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.