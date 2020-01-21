Çerkezköy'den kısa kısa

21.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:20

CHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Atilla Selami Abban ve Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti.

Çerkezköy CHP İlçe Teşkilatı 37. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilen Dönmez ve CHP İlçe Yönetimi, Kaymakam Abban'a ziyaret gerçekleştirdi.

Abban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dönmez ve beraberindekiler ardından Belediye Başkanı Akay'ı ziyaret etti.

Akay, Dönmez ve ekibini tebrik ederek, "İnşallah partimiz için, Çerkezköy için güzel ve faydalı çalışmalar yapacaklardır. İlçe Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diliyorum." dedi.

Dönmez ise Akay'ın başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Çerkezköy CHP İlçe Teşkilatı olarak her daim belediye başkanımızın yanındayız ve destekçisiyiz." dedi.

"Alis Harikalar Diyarında" Çerkezköy'de sahnelenecek

Dünya klasiklerinden Alis Harikalar Diyarı müzikli tiyatro oyunu Çerkezköy'de sahnelenecek.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, yaptığı açıklamada oyunun Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleneceğini belirtti.

Çocukları güzel bir tiyatro oyununun beklediğini aktaran Akay, "Atatürk Kültür Merkezimiz bundan sonraki süreçte birçok sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kültür merkezimiz vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşabileceği bir merkez haline gelecek." ifadelerinin kullandı.

Çerkezköy TSO Meclis Toplantısı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

ÇTSO Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün'ün başkanlığında yapılan toplantıda, aralık ayının gelir gider bütçe izleme raporunun ibrası görüşüldü.

Toplantıda gündem maddeleri oylanarak karara bağlandı.

Kaynak: AA