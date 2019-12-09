Ceren'den 4, Tuğcan'dan 3 Altın Madalya

09.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:10

Enes Pekşen ise bronz madalya alarak paletli yüzme dalında İzmir'e tarihindeki ilk ulusal madalyayı kazandırdı.

Edirne GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda 6-8 Aralık tarihleri arasında yapılan, sualtı sporlarındaki yeni sezonun ilk yarışması olan TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası'na 23 spor kulübünden 164 sporcu madalya için palet vurdu.Büyükler (18 yaş üstü), genç A (16-17 yaş) ve genç B (14-15 yaş) gruplarında 72 kadın, 92 erkek sporcu suüstü, dip, çift palet ve tüp disiplinlerinde yarıştı. 3 gün süren 50 ila 1500 metre mesafelerdeki müsabakalarda, sporcuların performansları nefes kesti.

CEREN YEŞİLBAŞ 4 ALTIN, TUĞCAN KAYTAR 3 ALTIN MADALYAYA İMZA ATTI

Kadınlarda şampiyonanın öne çıkan isim, suüstü disiplinindeki 6 ayrı yarışın dördünde birinciliğe uzanan İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Ceren Yeşilbaş oldu. Yeşilbaş, 100, 400, 800 ve 1500 metre suüstünde altın madalya kazandı. Erkeklerde en çok altın madalyaya imza atan sporcu Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Tuğcan Kaytar oldu. Kaytar suüstü disiplinindeki 6 yarışın üçünde altın madalyaya uzandı. Tuğcan Kaytar 50, 100 ve 200 metre suüstü yarışlarında birincilik kürsüsüne çıktı.

PALETLİ YÜZMEDE İZMİR'İN İLK MADALYASI

Edirne'de yapılan şampiyonada, özellikle sualtı ragbisindeki başarılı sporcu ve takımlarıyla ön plana çıkan İzmir, tarihindeki ilk paletli yüzme madalyasını aldı. Ege Sualtı Sporları Kulübü'nden Enes Pekşen, 200 metre çift palette üçüncülük kürsüsüne çıkarak, ulusal bir şampiyonada İzmir'in ilk madalyasına imza attı.

KAPANIŞ TÖRENİ

Şampiyona, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara, TSSF Edirne İl Temsilcisi Özkan Arsu, Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar, sporcular ve Edirneli sporseverlerin katıldığı kapanış töreni ile sona erdi.

TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ŞAHİN ÖZEN'DEN TEBRİK MESAJI

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Şampiyonada dereceye giren tüm sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini kutluyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve kulüplerine, organizasyonda desteği bulunan Spor Genel Müdürlüğü, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Edirne Valiliği ve Belediyesi'ne, organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Sporcularımız yeni sezona çok güzel mücadelelerle başladılar. Paletli yüzme ve sualtı sporlarının farklı branşlarında başarılarla dolu yeni bir sezon geçireceğimize eminim" dedi.

Kaynak: Bültenler