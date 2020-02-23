Cengiz Ünderli Roma sahasında farklı kazandı

23.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:02

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 25'inci haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımı Roma, sahasında Lecce'yi konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 13'üncü dakikada Milli futbolcu Cengiz Ünder açtı. 37'nci dakikada Mkhitaryan farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Ev sahibi ekip, 69'uncu dakikada Dzeko ve 80'inci dakikada Kolarov'un attığı gollerle mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 1 gol attığı karşılaşmada 61'inci dakikada yerini Carles Perez'e bıraktı.

Kaynak: DHA