Çelik kasa hırsızı yakalandı

21.10.2019 14:21

Antalya'da iki ayrı ilçedeki iş yerinin 4 çelik kasasından yaklaşık 400 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.



Kepez ve Aksu ilçesinde 4 iş yerinin, 4 çelik kasasından yaklaşık 400 bin lira çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin A.T. (48) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla A.T., Muratpaşa ilçesinde yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şahıs emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin maske takarak iş yerlerini, kapı ve pencereleri açarak girdiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA