Çelik: "Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor"
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Çelik: "Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:21
Çelik:

Sözcüsü 'in basın toplantısındaki konuşması - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çelik: "Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor"
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