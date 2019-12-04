Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek'
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Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek'

Çekya başsavcılığı 4 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin başbakanı Andrej Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının derinleştirilerek devam edeceğini duyurdu.

04.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:13
Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek'

Çekya Başbakanı Andrej Babis'in AB fonlarından 2 milyon euroyu usulsüz şekilde kullanması iddialarıyla ilgili açılan yolsuzluk soruşturmasının devam edeceği açıklandı.


Çekya başsavcılığı 4 günü yaptığı açıklamada ülkenin Başbakanı Andrej Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının derinleştirilerek devam edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği (AB) fonlarının usulsüz kullanımına yönelik daha önce kapatılma kararı verilen soruşturma bu şekilde yeniden açılmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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