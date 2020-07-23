Cebeloğlu: "Tepelerinden inmeyeceğiz" Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kentte trafik kurallarına uymayanların tepelerinden inmeyeceklerini ifade etti.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kentte trafik kurallarına uymayanların tepelerinden inmeyeceklerini ifade etti.

Cebeloğlu, hayırlı ziyaretinde bulunan İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamada, trafikte modifiyeli araçlar ile halkı rahatsız eden araç sürücülerine müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta özellikle saat 22.00'den sonra aşırı hız yapılmasının, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenmesinin, modifiye ve tescilsiz araç kullanımının önüne geçeceklerini belirten Cebeloğlu, "Kahramanmaraş'ta 170 bin civarında tescilli araç var ve trafik hemen hemen tüm yerlerde temel sorunlarımızdan bir tanesi. Bunun nedeni tabi gelişen ve değişen şehirleşme, nüfus ve araç artışıdır. 10 yıl önce yapılmış bir yol 15 yıl sonra yetersiz olabiliyor. Dolayısıyla yerel yönetimlerimiz de bu konuda azami bir çaba sarf ediyor. İlgili kuruluşlarla el ele vererek bu noktada önem arz eden sorunları en kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

Trafikte terör estiren sürücüler için gereken önlemlerin alınacağının ifade eden Cebeloğlu, "Bunların tepesinden inmeyeceğiz. Bunlarla en sert şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA