Çaykur Rizespor oyuncularının kebap ziyafeti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncuları maç sonu kebap ziyafeti çekti. Takımın yabancı oyuncuları ise hayatlarında ilk kez şalgam suyu içti. Lebogang Phiri'nin şalgam suyu içerken verdiği tepkiyse yüzleri güldürdü.

Çaykur Rizespor, dün deplasmanda oynadığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu takımın konakladığı otele özel izinle giden kebapçı Uğur Aydın, Çaykur Rizespor'un oyuncularına Adana Kebap ikram etti.

Bazı oyuncular hayatlarında ilk kez Adana Kebap yerken takımın yabancı oyuncularıysa hayatlarında ilk kez şalgam suyu içti. Takımın Güney Afrikalı oyuncusu Lebogang Phiri'nin şalgam suyu içerken verdiği tepkiyse yüzleri güldürdü.

Futbolcular kebapçı Uğur Aydın'a teşekkür etti. - ADANA