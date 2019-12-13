Çay ısmarladıktan bir gün sonra kask takıp dehşet yaşattı

13.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:57

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, başına kask takan esnaf komşusu Nail demir (55) tarafından, eşi ve kızıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan kırtasiyeci Mustafa Başkaya (52), korku dolu anları anlattı. Saldırganı 15 dakika süren boğuşma sonunda etkisiz hale getirebildiğini söyleyen Başkaya, "Olaydan bir gün önce bana çay ısmarladı. Hatta elindeki yaraya dükkanımda yara bandı yapıştırdım" dedi.

Silahlı saldırı olayı, 16 Kasım Cumartesi günü, Aşağı Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Berber Nail Demir, başına kask takıp, aynı sokakta kırtasiye dükkanı bulunan komşusu Mustafa Başkaya'nın ailesiyle yaşadığı ikinci kattaki dairenin kapısına geldi. Bu sırada kapıya çıkan Mustafa Başkaya, eli tabancalı saldırganla karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede, evin yarak odasında son buldu. Arbede sırasında tabancadan çıkan kurşunlar, Başkaya'yı bacağından, eşi Fatma Başkaya'yı (46) da karnından vurarak, yaraladı.

Kaynak: DHA